Le Pagelle di Crudeli – Samp-Milan: brilla la stella di Kessié

MILANO – Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli su Sampdoria-Milan 1-2

Donnarumma – 60

Si sporca i guanti nei primi minuti. Poi diventa spettatore non pagante per una frazione. Nella seconda invece prova ad alzare il muro ma all’80 Ekdal lo trafigge (in modo fortunoso).

Calabria – 6,5

Spinge come suo solito, ma senza essere incisivo. Ottimo in fase difensiva

Gabbia – 6

Un po’ stanco rispetto al solito, soffre un po’ la velocità degli attaccanti della Samp, ma non concede terreno e tiene bene la posizione.

Romagnoli – 6,5

Ottima prova del capitano che guida la retroguardia benissimo.

Theo Hernandez – 6,5

Imbocca perfettamente Rebic nel primo tempo. Spinge meno del solito ma è protagonista di un’ottima partita.

Tonali 6,5

Sfiora il gol a inizio ripresa. L’ex Brescia sta entrando sempre più nei meccanismi del Milan e di Pioli. Oggi si mette al servizio della squadra e i risultati si vedono

Kessié – 7

Muscoli e tecnica uniti alla corsa. L’ivoriano ha il merito di segnare il rigore del vantaggio. Peccato per il giallo a inizio partita.

Saelemaekers 5

Un po’ spento, spinge tanto e mette in area bei traversoni ma spesso non trova la posizione giusta. (dal 77′ Castillejo – 7 Entra e fa gol dopo 8 secondi.)

Calhanoglu 6

Non illumina come ci ha abituato di solito. Il turco rimane sempre pericolo sulle punizioni. (dal 90′ Krunic: s.v.)

Diaz 5

Invisibile. Oggi l’ex Real Madrid, schierato da esterno sinistro, non trova mai il ritmo giusto e Pioli dopo 45 minuti lo toglie. (dal 46′ Hauge – 6,5 Ottimo impatto nel match. Pioli si fida di lui e oggi il ragazzo ha mostrato di cosa è capace)

Rebic 6

Tonelli gli nega la gioia del gol salvando la palla sulla linea. Molti movimenti, ma spesso a vuoto. Sufficienza raggiunta per l’assist a Saelemaekers.