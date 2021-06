L’acclamazione di Kjaer a capitano, spinge Romagnoli altrove?

L'acclamazione di Kjaer a capitano potrebbe portare Romagnoli all'addio al Milan

Redazione Il Milanista

Dopo Franco Baresi, Paolo Maldini, Massimo Ambrosini, Riccardo Montolivo e Leonardo Bonucci la fascia da capitano del Milan è stata affidata, ad inizio della stagione 2018/19, ad Alessio Romagnoli. Un passaggio improvviso dovuto alla voglia di tornare alla Juve del centrale ex Inter che ha dati i gradi al 23enne ex Roma e Sampdoria.

Una fascia importante e pesante che ora potrebbe cambiare proprietario. Infatti il popolo rossonero vorrebbe come capitano un altro giocatore. Sempre un difensore: Simon Kjaer. Il numero 24 rossonero, infatti, dopo aver salvato la vita all'amico e avversario sul campo Christian Eriksen durante la prima giornata del campionato europeo della Danimarca, impiegata contro la Finlandia. Un gesto che ha mostrato la freddezza del centrale in un momento tragico che per fortuna si è risolto nel migliore dei modi.

Il Milan è da sempre club molto attento alle richieste del proprio tifo, come dimostrato nel caso Superlega. E non è da escludere che ora la dirigenza di via Aldo Rossi non accontenti la tifoseria dando la fascia a Simon Kjaer, eroe dell'Europeo, togliendola da Alessio Romagnoli.

Cambio fascia: Romagnoli verso l'addio?

Il contratto di Alessio Romagnoli è in scadenza a giugno 2022 e non sembrano esserci le basi per il rinnovo. Tanto che il Milan sta seriamente valutando l'ipotesi di salutare il classe '95 di Anzio. Il prezzo 20 milioni. Soldi che serviranno al club di via Aldo Rossi per riscattare Fikayo Tomori dal Chelsea per 28 milioni di euro.

Sul portodanzese è forte l'interesse del Barcellona di Ronald Koeman, alla disperata ricerca di un nuovo centrale per la sua retroguardia. E in caso l'interesse dei catalani dovesse essere confermato, non si esclude uno scambio con il terzino Junior Firpo, obiettivo di mercato dei rossoneri come vice Theo Hernandez. Ma su Romagnoli non ci sono solo i blaugrana: non è un segreto infatti che piace anche a Juventus,Atletico Madrid e Tottenham. Maldini e Massara aspettano l'offerta giusta per salutare l'ex Roma e nominare Simon Kjaer capitano del Milan.

Il duo mercato rossonero intanto studia le alternative alla futura coppia titolare composta da Kjaer e Tomori: sicuramente non resterà Caldara, di ritorno dal prestito all'Atalanta. Alla dirigenza rossonera piacciono Loic Bade del Lens, Takehiro Tomiyasu del Bologna e Maksimovic, il cui contratto è in scadenza a giungo 2021.