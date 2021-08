La Serie A nel futuro di Bakayoko. Non solo il Milan per il francese

Il Milan continua a seguire per la mediana Bakayoko, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, un altro club vuole il francese

Redazione Il Milanista

Il Milan si gode Tommaso Pobega. Il giovane centrocampista, in prestito allo Spezia durante la scorsa stagione, ha giocato un'ottima prova contro il Nizza. E ora la sua permanenza in rossonero si avvicina sempre di più. Pioli si sta convincendo sempre di più sul puntare del giovane, ma per il futuro del ragazzo saranno decisive le prossime amichevoli dei rossoneri contro Valencia, Real Madrid e Olympiacos.

La permanenza del classe '99 in rossonero, in accordo tra il management rossonero e il tecnico, non chiuderà l'arrivo di un altro mediano. Non bisogna dimenticare, infatti, che Pioli dovrà rinunciare a Franck Kessié e Ismael Bennacer: entrambi impegnati nella Coppa d'Africa.

E il Milan il rinforzo da regalare all'ex tecnico di Parma e Fiorentina l'ha individuato: l'ex rossonero Tiémoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito all'ultima stagione al Napoli. Il classe '94 piace molto a Maldini e Massara che proveranno a convincere la dirigenza Blues a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Una modalità che non piace molto agli inglesi, che vorrebbero monetizzare dalla cessione del francese.

Ma i rossoneri hanno con il Chelsea ottimi rapporti: basti pensare all'affare che ha portato Olivier Giroud all'ombra del Duomo. Un'amicizia che potrebbe portare anche all'arrivo del marocchino Ziyech, vero sogno di mercato del management rossonero, alla corte di Stefano Pioli.

Bakayoko: non c'è solo il Milan:

Ma su Tiémoué Bakayoko non c'è solo il Milan. Sul francese classe '94 ex Monaco nelle ultime ore ci sarebbe anche l'interesse di un altro club di Serie A. A riportare la notizia è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che sottolinea come la Juventus stia seriamente valutando l'ingaggio del mediano dal Chelsea.

Bakayoko sarebbe un piano B per i bianconeri: infatti gli obiettivi primari sarebbero Manuel Locatelli, per il quale è in atto una lunga trattiva con il Sassuolo, e Miralem Pjanic, fuori dal progetto di Koeman.