I promossi di Nizza-Milan: prestazione super di capitan Romagnoli

Terza amichevole stagionale per il Milan, che ha pareggiato 1-1 con il Nizza con la rete di Giroud all'esordio.

Redazione Il Milanista

Terza amichevole stagionale per il Milan dopo le due goleade contro Pro Sesto e Modena. Il Diavolo è sceso in campo in Francia contro il Nizza pareggiando 1-1 con la squadra allenata da Galtier, campione di Francia con il suo Lille lo scorso anno. I rossoneri hanno trovato il gol del pareggio con Giroud, che ha messo in rete di testa un cross al bacio di Theo Hernandez su punizione. Pochi minuti prima il Nizza era passato in vantaggio con la rete di Gouiri su calcio di rigore. Stefano Pioli ha dovuto rinunciare ancora a numerosi titolari, tra giocatori che ancora devono rientrare dalle vacanze e indisponibilità dell'ultima ora come quella di Bennacer, positivo al Covid.

Prestazioni positive

A centrocampo ha giocato la cerniera composta da Sandro Tonali e Tommaso Pobega, che hanno fornito una prova abbastanza positiva. L'ex centrocampista del Brescia è apparso in crescita rispetto alle prime due uscite, mentre Pobega sta facendo di tutto per meritarsi la conferma in rossonero. Una prestazione, quella di ieri, che lo avvicina ad una maglia in vista della prossima stagione. Positivo l'impatto di Mike Maignan, che nonostante non abbia compiuto grandi parate ha guidato bene la difesa e si è fatto sentire con i difensori. A proposito di difesa, ottima prova di Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, la cui posizione è in bilico tra contratto in scadenza il prossimo giugno e posto da titolare perso, ha fornito una prestazione di altissimo livello. Vari interventi importanti che hanno salvato il risultato, oltre ad una prestazione da leader al centro della difesa. Buon rientro anche per Calabria, che ha rivisto il campo dopo l'infortunio.

Ottimo esordio per Olivier Giroud, che ha timbrato subito il cartellino e ha dimostrato di essere pronto in vista della nuova stagione. Il bomber francese non si è fatto pregare e ha fornito una prestazione di spessore, che farà sicuramente piacere a Pioli e a tutto il management rossonero.