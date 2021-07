È il momento di Pobega: la grande occasione per restare al Milan

Con la positività al Coronavirus di Ismael Bennacer contro il Nizza dovrebbe essere Pobega a partire dal primo minuto a centrocampo.

La contemporanea indisponibilità di Kessie e Bennacer potrebbe essere una grande opportunità per il centrocampista ex Spezia. Pobega vuole restare al Milan, e in questo pre campionato sta cercando di mettersi in mostra nella miglior maniera possibile per convincere allenatore e società. Nonostante lo scetticismo, le cause di forza maggiore potrebbero regalargli la chance di vestire i colori rossoneri in Serie A nella prossima stagione. Dopo aver fatto bene nelle prime due uscite, con anche una rete messa a segno nella prima sfida, un'eventuale prestazione di spessore questa sera potrebbe davvero valergli la conferma. Ragionando in ottica futura, il Milan avrà bisogno di un roster di centrocampo ampio in vista della prossima stagione. Infatti, tra il triplo ed importante impegno e la Coppa d'Africa che porterà via Kessie e Bennacer, serviranno le alternative.