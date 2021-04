La Bild attacca Raiola

Il quotidiano tedesco ha lanciato un attacco all'agente di Donnarumma e Haaland

MILANO - Il Milan è al lavoro per rinnovare il contratto di Gigio Donnarumma. Una trattativa non affatto facile visto che Mino Raiola, agente del portiere classe '99, continua a chiedere 10 milioni di euro a stagione.

Trattare con l'agente italo-olandese non è mai facile. Per informazioni chiedete a Massimiliano Mirabelli che lasciò il tavolo della trattativa (nel quale poi si sedette Marco Fassone). Il tempo stringe ma Milan punta a trattenere il ragazzo ma alle condizione del club di via Aldo Rossi, no dell'agente.

Ma Raiola non cura solo gli interessi di Donnarumma, ma anche quelli di altri calciatori come Ibrahimovic, prossimo al rinnovo proprio con i rossoneri, Kluivert e Haaland. E proprio qualche giorno fa l'agente dell'attaccante norvegese si è espresso, ai microfoni di "Sport1", sul futuro del classe 2000: "Il Borussia Dortmund vuole trattenerlo un altro anno, anche se io non sono d'accordo".

Bild, attacco a Raiola

Parole pesanti che non sono state digerite dal quotidiano tedesco BILD che ha titolato così un articolo contro Raiola: "Gli sporchi trucchi del consulente di Haaland", e il testo del pezzo non è migliore: "Il BVB deve temere una vera e propria battaglia perché il procuratore olandese ha rispetto per il Borussia Dortmund fintanto che il Dortmund rispetta gli interessi del suo protetto Erling Haaland. E questo è esattamente ciò che ora viene messo a dura prova!"