Krunic a Sky Sport: ” Grande emozione tornare in Serbia e giocare in uno stadio che amo”.

MILANO – “Da bambino tifavo la Stella Rossa. Sarà bello giocare la Marakana, sono molto emozionato e felice. Io però sono un grande professionista, giocare nel Milan è sempre stato un mio sogno“, così Rade Krunic ha parlato in conferenza stampa del match di domani pomeriggio contro la squadra serba di Europa League. E chissà che in Serbia Stefano Pioli non decida di schierarlo in campo dal primo minuto, facendo realizzare al classe ’93 un sogno. Un match dove l’ex allenatore della viola potrebbe decidere di dare vita a un po’ di turnover visto i molteplici impegni che attendono i rossoneri: Stella Rossa, Inter, il ritorno con i serbi, Roma, Udinese (turno infrasettimanale) ed Hellas Verona. Il tutto in 15 giorni.

Le parole del bosniaco a Sky Sport

L’ex centrocampista dell’Empoli dopo essere intervenuto in conferenza stampa ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di domani contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Ecco le sue parole:

SULLA STELLA ROSSA – “Non ho avuto la fortuna di giocare allo Stella Rossa, lo sognavo da bambino. E’ una grande emozione tornare in Serbia e giocare in uno stadio che amo“.

SULL’ASSENZA DEI TIFOSI – “Non vediamo l’ora del ritorno dei tifosi, si gioca a calcio per passione, siamo contenti anche con i tifosi avversari“.

Anche Stefano Pioli, una volta terminata la classica conferenza prepartita ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni dell’emittente satellitare Sky Sport:

SUL RITONRO IN EUROPA LEAGUE – “Torniamo in un ambito in cui il Milan ha spesso primeggiato. E’ stato un lungo percorso per arrivare fino a qui, vogliamo essere una sorpresa anche in questa competizione”.

SULLA POSSIBILITA’ DEL TURNOVER – “Comincia un periodo molto impegnativo. Nei prossimi 18 giorni giocheremo sicuramente sei partite. Sarà importante dosare bene le energie, per fortuna ho quasi tutta il gruppo a disposizione. Sceglierò una squadra competitiva per domani sera, poi penseremo al derby“.

SULLA CONDIZIONE DI MARIO MANDZUKIC – “Mario sta molto bene. Credo che possa partire dall’inizio domani sera“.

SE ALCUNI GIOCATORI POTREBBERO RIPOSARE – “La nostra è una stagione particolare e impegnativa. Abbiamo giocato i preliminari e anche tanti infortuni, quindi qualche giocatore ha dovuto giocare spesso. Ora farò le mie valutazioni. E’ una gara che durerà 180′ ma iniziare bene sarebbe importante“.

SULLA SCONFITTA SUBITA CONTRO LO SPEZIA – “Dobbiamo ripartire. Non abbiamo giocato da Milan e questo può essere un aspetto positivo perché se avessimo perso giocando da Milan saremmo qui a fare valutazioni diverse. Dobbiamo tornare a giocare da Milan. Non conta quello che abbiamo fatto finora, ma quello che faremo da oggi in poi”.