Spezia, Maggiore: “Col Milan vittoria fondamentale, i rossoneri erano nervosi…”

MILANO – Ieri sera il Milan ha rimediato la terza sconfitta del suo campionato, cadendo sotto i colpi dello Spezia allo stadio Alberto Picco. Di gran lunga la peggior prestazione di questa stagione, assieme a quella in Europa League contro il Lille a San Siro, nella partita persa 3-0. Lo Spezia, al contrario, ha messo in campo una prova praticamente perfetta, trovando i gol prima con Giulio Maggiore e poi con Simone Bastoni, senza concedere nulla ai giocatori di Stefano Pioli. La squadra rossonera è ancora al primo posto con quarantanove punti, ma deve sperare che questa sera l’Inter non batta la Lazio. Infatti, qualora vincesse contro la compagine capitolina, la squadra di Conte diventerebbe capolista a una settimana esatta dalla stracittadina. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, Giulio Maggiore, centrocampista dello Spezia, ha parlato proprio della partita di ieri.

LE SUE PAROLE – “Sapevamo che per riuscire a vincere dovevamo andare più forte di loro. Era fondamentale non lasciarli giocare liberamente. Bisognava pressare con grande intensità e l’abbiamo fatto per tutta la partita. L’abbiamo preparata così e abbiamo ottenuto un risultato importantissimo e prestigioso. Contro questi avversari devi scendere in campo con grandissima determinazione se vuoi sperare di raccogliere punti. Per il Milan non è stata una partita semplice. Si percepiva un certo nervosismo tra i giocatori rossoneri. Noi siamo stati bravi a fare la nostra partita, sfruttando nel migliore dei modi le nostre armi e mettendo in pratica ciò che avevamo preparato in allenamento”.

SULLA SUA FEDE NERAZZURRA – “La passione per l’Inter da parte mia c’è sempre. Seguo i nerazzurri quando giocano. La vittoria di ieri sicuramente è servita tanto allo Spezia, ma potrebbe essere utile anche all’Inter nella lotta al vertice. Vedremo se questa sera ne approfitterà”.