Kjaer a Sky Sport – “United? Ho sempre voluto giocare con i più forti. Sarà una bella gara”

MILANO – Il Milan ieri sera ha pareggiato contro la Stella Rossa di Dejan Stankovic. Una prestazione non eccellente dei rossoneri che avrebbe potuto mettere in discussione la qualificazione agli ottavi di Europa League. La squadra di Pioli, nei due impegni contro la formazione di Belgrado, non ha mai brillato. Eppure nel match di andata, al Marakàna, i rossoneri sembravano davvero vicini alla vittoria ma, nonostante il vantaggio numerico dal 77esimo per l’espulsione di Milan Rodic, la Stella Rossa ha trovato la via del gol con Milan Pavkov al 93esimo. Una rete che ha congelato il risultato sul 2 a 2

Ieri, invece, il ritorno dove i rossoneri hanno pareggiato 1 a 1, quanto bastava ai rossoneri per passare il turno e approdare agli ottavi di finale. Nella giornata di oggi il Milan ha anche scoperto il nome del loro avversario. L’urna di Nyon, sede del sorteggio, non è stata clemente con la formazione di Stefano Pioli visto che i rossoneri sono stati accoppiati con il Manchester United. La formazione inglese è, insieme a Arsenal e Tottenham, tra le favorite alla vittoria finale.

Le parole di Simon Kjaer a Sky Sport:

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il difensore rossonero Simon Kjaer. L’ex Siviglia e Atalanta ai microfoni dell’emittente satellitare ha parlato sia della sfida con il Manchester United (11 e 18 marzo, l’orario è ancora da stabilire). Ecco le parole del danese:

Sulla sfida col Manchester United: “Se mi fa piacere? Assolutamente, ho sempre preferito giocare contro i più forti, sarà una gara difficile ma giochiamo a calcio per questo”.

Sulle difficoltà della gara: “E’ una gara molto difficile, stiamo lavorando anche adesso per migliorare. Non siamo riusciti a mettere in campo il nostro gioco al 100%, ma durante una stagione ci sono sempre periodi complicati. Dobbiamo reagire, la partita di Manchester sarà una bella gara per tutti“.