L’ex Milan è il sogno di mercato della Juventus: di chi si tratta?

Franck Kessié, classe 1996, ex centrocampista del Milan, potrebbe presto tornare a giocare in Serie A dopo la breve avventura al Barcellona. Sul calciatore è forte l'interesse della Juventus, che vorrebbe regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista tuttofare e con grande esperienza nel nostro campionato. Il Barça, che ha prelevato Kessié a parametro zero dai rossoneri un anno fa, sta cercando di vendere il centrocampista africano in Arabia Saudita per ottenere il massimo. La Juventus invece ha la volontà di prelevarlo in prestito.