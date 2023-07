Daniel Maldini si presenta all’Empoli: “Vi dico il motivo della mia scelta”

In questo calciomercato il Milan si sta muovendo molto in entrata, ma anche in uscita. Tra i giocatori che hanno già lasciato Milanello, c'è Daniel Maldini , che si è trasferito in prestito all'Empoli . Ieri il figlio di Paolo è stato presentato in conferenza stampa dal club azzurro.

Le sue parole, raccolte dal sito ufficiale della società toscana: "Ho scelto l’Empoli perché sin da subito sono stati i primi ad interessarsi, ho sentito in questa società grande voglia di farmi venire qui. Non c’ho pensato tanto, sono contento della scelta che ho fatto. Mister Zanetti ha dichiarato che questo può essere l’ambiente giusto per crescere? Sì, spero sia la piazza giusta per raggiungere gli obiettivi di squadra e quelli personali. Spero di stare bene fisicamente per poter dare il massimo. Le prime impressioni? Sono positive, la squadra mi ha accolto molto bene. Davanti posso giocare in ogni posizione. Mi è piaciuto molto come ha giocato l’Empoli lo scorso anno, credo che possiamo fare buone cose".