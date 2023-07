Loftus-Cheek: “Contento di ritrovare Tomori, a Milano sono a mio agio”

Ieri per il Milan è stata anche la giornata per celebrare la partnership con BMW , con l'annuncio ufficiale del club rossonero. In serata poi c'è stato un evento organizzato da brand tedesco , a cui hanno partecipato Pioli e alcuni giocatori.

Tra questi c'era anche il nuovo arrivato Ruben Loftus-Cheek: "Non pensavo che avrei ritrovato Fik (Tomori, ndr) in Italia. Quando eravamo piccoli siamo arrivati al Chelsea insieme a 9-10 anni, andavano al centro sportivo insieme. Sono contento di poterci incontrare di nuovo qui in un grande Club come il Milan".