Kakà e il suo ricordo del Brugge: “Una partita speciale per me”

Le parole dell'ex rossonero: "Il mio ricordo principale di quella serata è il mio primo gol in Champions League, lì in Belgio con il Brugge. Una partita speciale per me. L'assist di Cafu, una partita molto difficile, Nesta era stato espulso. Dopo questo gol sono uscito a 10 minuti dalla fine della partita. Però quello che mi rimane di più è il mio primo gol in Champions League. E’ stato bellissimo, anche se non è stata una bellissima partita per me: molto dura e difficile giocare la prima in Champions fuori".