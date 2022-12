Kaka: “Pele ha affascinato, commosso e toccato i nostri cuori”

L'ex rossonero Ricardo Kaka ha dedicato un post a Pele sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Ecco le sue parole nei confronti del grande Pele: " Grazie, Re. Gran parte della storia di questo sport che amo così tanto è stata scritta da te. Grazie per aver portato il nome del Brasile ai quattro angoli del mondo. Hai affascinato, commosso e toccato i nostri cuori, dove rimarrai per sempre. Le mie condoglianze alla famiglia. Per sempre Re Pelé". Questo il messaggio di Kaka.

Anche Cafu ha dedicato un messaggio a Pele

"Oggi ho perso mio fratello. Come cristiano cattolico so che: E' morendo che si nasce alla vita eterna. Avremo tutta l'eternità per stare insieme nella casa del Padre. Ha appena lasciato il mondo delle cose che hanno fine ed è andato nel mondo delle cose che non hanno fine. Ma Pelé non morirà mai... Pelé è eterno, è Re, è unico... sarà immortalato in ogni magnifico traguardo, in ogni colpo da maestro, in ognuno di noi che si è ispirato a lui e alla sua intera generazione. Stai tranquillo fratello, qui continueremo senza il tuo genio, ma con la tua eredità". Queste le parole di Cafu tramite i propri canali social.