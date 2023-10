Milan, questa Juventus è Allegriana: attendismo e solidità difensiva

Stasera il Milan sarà impegnato nel big match contro la Juventus: la squadra bianconera rispecchia la filosofia di gioco del suo allenatore

Questa sera i rossoneri torneranno in campo. Dopo la sosta per la squadra di Pioli ci sarà subito il big match contro la Juventus. Il sito ufficiale del Milanha approfondito il modo di giocare dei bianconeri, che rispecchia la filosofia di Allegri.

Il focus: "Questa Juve sembra rispecchiare, in diversi tratti, l'identità del tecnico livornese. I numeri ci dicono che nessuna squadra ha ottenuto più clean sheets nel 2023 in Serie A dei bianconeri (15, al pari del Napoli), che non hanno subito gol nelle ultime tre partite di campionato: Danilo e compagni non arrivano a quattro di fila dalla serie di otto collezionata tra ottobre 2022 e gennaio 2023. Stiamo parlando di una Juventus corta, solida, combattiva e molto attenta, considerando che è una delle sei squadre dei cinque maggiori tornei europei 2023/24 a non avere ancora subito gol su palla inattiva (l'ultima rete incassata da fermo da parte dei bianconeri risale a maggio 2023 contro l'Empoli).

Una squadra che aspetta l'avversario e tenta di colpirlo in ripartenza, che non fa di possesso palla e pressing le sue caratteristiche principali: basti pensare che la Juve ha effettuato appena due tiri in seguito a un recupero offensivo in questo campionato, più solo della Salernitana (uno). Dall'altra parte, il Milan invece è la seconda formazione che ha subito meno recuperi offensivi nel torneo in corso. Se volessimo trovare una pecca nella fin qui efficace fase difensiva bianconera, potremmo guardare alle conclusioni dalla distanza: la Juventus ha subito quattro gol da fuori area in questa Serie A, più di ogni altra formazione. Il gruppo di Allegri concede poche occasioni ravvicinate (solo due gol subiti in area), ma permette alle avversarie di tentare il tiro da fuori. E il Milan vanta diversi specialisti dai 25/30 metri". (acmilan.com)

