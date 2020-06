Juve, Chiellini: “No alla quarantena di squadra, vogliamo finire la stagione”

MILANO – Il difensore e capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato della ripresa della stagione in un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: “Ho vissuto tutto con grande calma. Era necessario valutare la curva dei contagi, intorno a Pasqua ero pessimista visti i tantissimi morti che c’erano ogni giorno. Ad inizio maggio sono diventato molto ottimista sulla ripresa e dopo il 18 non ho avuto più dubbi. La speranza adesso è che venga tolta la quarantena di squadra in caso di nuovo positivo. Un positivo può saltar fuori vista la quantità di persone che ci girano intorno, ma la malattia ha un’evoluzione incoraggiante e dobbiamo proseguire. La speranza è che ci facciano finire regolarmente la stagione”.

