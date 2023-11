Jacobelli: “Al Milan a gennaio serve una punta, ma non sarà facile”

La serata di ieri è stata molto negativa per il Milan . I rossoneri hanno perso 3-1 contro il Borussia Dortmund , compromettendo le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League . Nella ripresa inoltre si è infortunato Malick Thiaw , che sarà ai box per circa due mesi .

Il giornalista ha proseguito: "Giroud ha 37 anni, è stato meraviglioso fin dall'inizio della sua avventura al Milan ma non ha un'alternativa. Chukwueze ha rotto il ghiaccio con il Milan ma non è una punta, così come non lo è Pulisic. Il primo investimento da fare in casa Milan è su una punta e non sarà facile trovare il profilo giusto".