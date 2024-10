Italia-Israele, le probabili formazioni del match di Nations League

Questa sera alle 20:45, a Udine, l'Italia sfiderà Israele, nel match della quarta giornata di Nations League. Dopo il pareggio con il Belgio, gli Azzurri vogliono tornare alla vittoria e mantenere la testa del girone. Come annunciato in conferenza stampa, Luciano Spalletti schiererà Vicario in porta. Il ct dovrebbe confermare il blocco difensivo, con Gabbiain panchina. A centrocampo invece c'è un ballottaggio tra Fagioli e Ricci. Al posto dello squalificato Pellegrini invece ci sarà Raspadori dal 1'.