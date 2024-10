Milan, aumentano i dubbi su Abraham: torna di moda David

In casa Milan ci sono dei dubbi sul riscatto dell'inglese dopo le recenti prestazioni negative: ecco perché sta tornando di moda il canadese

Il Milan nell'ultimo giorno del calciomercato estivo ha preso Tammy Abraham in prestito dalla Roma . L'inglese sembrava destinato a fare il vice Morata , ma poi Paulo Fonseca nel derby vinto ha trovato un altro assetto , che prevedeva entrambi .

Per questo i dubbi su un suo possibile riscatto dal club giallorosso aumentano e si pensa alle alternative. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ci potrebbe essere un ritorno di fiamma per Jonathan David. L'attaccante canadese a giugno lascerà il Lille a parametro zero e rappresenta una grande occasione di mercato. La concorrenza però sarà agguerrita.