Capello: “Oggi al Milan ci sono giocatori che si accontentano, come…”

"Raducioiu era bravo ma si accontentava. Un giorno mi ha detto che poteva fare di più. Oggi ci sono giocatori diversi giocatori che si accontentano. Non faccio nomi, ma uno di questi inizia con la L...(si riferisce a Leao, ndr). Sebastiano Rossi è stato un grande portiere. Ogni tanto faceva il matto, ma poi si calmava. E' stato uno dei migliori portieri che ho avuto nella carriera. Braida? Braida ha dato tanto a questa squadra. Una volta non c'erano i video che ci sono oggi. Se Braida mi diceva che un giocatore era da Milan, io ci credevo. Tanti osservatori non lo capivano, lui invece sì. E' stato molto importante".