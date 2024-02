Inzaghi cauto: “Ci sono due squadre che stanno facendo altrettanto bene”

Ieri sera l'Inter ha vinto 4-0 contro la Salernitana, allungando temporaneamente. Il tecnico nerazzurro però non dimentica Milan e Juventus

Ieri sera l'Inter ha vinto 4-0 contro la Salernitana a San Siro, nel match valido per la 25esima giornata di Serie A. I nerazzurri così hanno allungato momentaneamente in classifica, portandosi a +10 sulla Juventus e a +11 sul Milan. Dopo il match, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha parlato della lotta Scudetto e non ha voluto escludere le due inseguitrici.