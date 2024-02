Bergomi: “Scudetto? Inter deve stare attenta a Milan e Juve”

L'ex difensore, dagli studi di Sky Sport, ha commentato il successo del Milan con il Rennes e ha parlato anche della lotta per lo Scudetto

Ieri sera a San Siro il Milan ha vinto 3-0 contro il Rennes , nella gara di andata del playoff di Europa League . Una conferma per i rossoneri, che sono in un ottimo momento di forma. Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del successo della squadra di Pioli e della lotta Scudetto .

Il Rennes gioca bene a calcio, ma quando il Milan riempiva l'area andava davvero in difficoltà . Scudetto? A me piace leggere tra le righe di quello che dicono allenatori e giocatori. Bisogna stare attenti al Milan e alla Juve: l'Inter è avanti ma adesso arrivano le coppe ".

