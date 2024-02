Cardinale: “Cedere il Milan? Completamente falso. Sul futuro di Pioli…”

Il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, ha rilasciato delle dichiarazioni sul mondo rossonero e sul futuro di Pioli

Giulia Benedetti Redattore 17 febbraio - 09:19

Gerry Cardinale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del Corriere della Sera. Sono tanti i temi trattati dal manager americano, che ha chiarito la sua posizione all’interno del mondo Milan. Ecco di seguito le sue parole:

Sulla voce che gira riguardante la volontà di cedere il club rossonero: "Voglio essere categorico: è completamente falso. Sono qui per starci a lungo, ho un lavoro da fare. Mi sono impegnato a riportare il Milan in vetta alla serie A e all’Europa e non mi fermerò prima di aver raggiunto questi risultati. E quando li avremo raggiunti, vorrò raggiungerli ancora".

Sui tifosi: "È per i tifosi che mi dispiace, perché vengono indotti a pensare a un’instabilità che non c’è ventilando cambiamenti non veritieri nella struttura societaria. Io non mi lascio distrarre e resto concentrato sulle cose da fare"

Su Pioli: "Non essere contento in una certa fase non si traduce necessariamente nel licenziare l’allenatore. Credo che Pioli stia facendo un buon lavoro in una situazione non facile, con una squadra molto rinnovata, non cedo alla tentazione di “licenziare” qualcuno tanto per cambiare qualcosa".

