Anche Inzaghi si unisce al cordoglio: “Campione eterno, addio O Rei”

L'ex giocatore e allenatore del Milan Pippo Inzaghi ha parlato della scomparsa di Pele. Non solo lui si unisce al cordoglio

L'ex attaccante e allenatore del Milan Pippo Inzaghi ha voluto omaggiare il grande Pele tramite i propri canali social. Sulla sua scomparsa Pippo Inzaghi ha detto: "Grazie per tutto quello che sei stato. Campione eterno ci hai regalato il calcio moderno. Addio O Rei".

Anche Serginho e Pato si uniscono al dolore

L'ex terzino del Milan Serginho si unisce al dolore di tutto il popolo brasiliano e scrive: "Oggi il calcio è in lutto, abbiamo perso il nostro Re". Pato invece sinteticamente scrive: "Per sempre Re". Entrambi i messaggi sono stati pubblicati sui rispettivi canali social dei due ex giocatori.