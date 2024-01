Inzaghi: “Scudetto? Sarà lotta fino alla fine con Milan e Juve”

A margine del premio 'FIFA The BEST' ha parlato Simone Inzaghi che sulla supercoppa ha detto: "Siamo i detentori del titolo, andremo a Riad per questa nuova edizione. Non sappiamo bene cosa aspettarci, perché eravamo abitati alla finale secca tra vincitori del campionato e quelli della Coppa Italia, però è un nuovo format che cercheremo di onorare al massimo".