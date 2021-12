Massimo Chiesa: “Giusto il rigore per l’Empoli. Sul gol di Hernandez…”

L’ex arbitro ha analizzato tutti gli episodi da moviola della gara tra Empoli e Milan. Ecco le sue considerazioni.

È ufficialmente terminato il girone d’andata della Serie A. Le squadre hanno concluso la prima parte del campionato e ora possono riposarsi durante la sosta natalizia. Campione d’Inverno sono i nerazzurri, al primo posto in solitaria con 46 punti. Segue al secondo posto il Milan con 42 punti . Sorpassati i partenopei, che sono costretti a fermarsi a 39 lunghezze. Insegue in quarta posizione la squadra bergamasca con 38 punti. Distante sono i bianconeri, addirittura al quinto posto con 34 punti.

Si prospetta un ritorno di campionato infuocato. La distanza infatti tra le prime posizioni è davvero minima, con la situazione che potrebbe ribaltarsi in ogni momento. Non c’è una vera favorita per la conquista dello scudetto, perciò ogni formazione farà di tutto per tentare di raggiungere questo traguardo. A gennaio le società avranno modo di migliorare le proprie formazioni, grazie alla sessione invernale di calciomercato. Il Milan non vuole perdere l’occasione di migliorarsi e combattere fino all’ultimo per il titolo, che manca da troppi anni.