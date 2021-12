Empoli-Milan, per i tifosi è Saelemaekers il miglior giocatore del match

I tifosi rossoneri hanno eletto Alexis Saelemaekers come miglior giocatore del match tra Milan e Empoli. Il comunicato.

Il Milantermina nel migliore dei modi il girone d’andata. Dopo la sconfitta contro i partenopei, i rossoneri sono tornati ad ottenere i tre punti in campionato e hanno sorpassato proprio gli azzurri. Gli uomini di Pioliterminano la prima parte della stagione al secondo posto in classifica con 42 punti, dietro solo ai cugini nerazzurri. I rossoneri hanno messo in campo una grande prova di carattere. A brillare sono stati Kessié, autore di una doppietta, e Saelemaekers. Proprio il belga è stato eletto MVP dai tifosi. Ad annunciarlo è stata la società con un post sul sito ufficiale acmilan.com. Ecco il comunicato: