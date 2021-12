Sconcerti: “Kessié trequartista? Grande intuizione di Pioli”

Il giornalista ha commentato la prestazione di Kessié come trequartista. Ecco le sue parole sull’intuizione di Pioli.

Il Milan è uscito vittorioso dal Castellani. Poker dei rossoneri, che vuol dire secondo posto in classifica con 42 punti. Sorpassati di nuovo i partenopei, fermati per 1-0 dallo Spezia. I diavoli finiscono in positivo il girone d’andata, collocandosi a -4 dai cugini nerazzurri. La vetta non è lontana e il club meneghino tenterà fino all’ultimo di conquistare lo scudetto.