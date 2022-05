Foscale: “Milan, questa è la vittoria dei giovani. Tonali è il futuro”

Luigi Foscale ha rilasciato un’intervista sulla vittoria dello scudetto da parte del Milan. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Domenica sera il Milanha vinto il 19esimo scudetto della sua storia, battendo il Sassuolo in casa al Mapei Stadium. Grande vittoria dei rossoneri che sono riusciti a chiudere il campionato tre punti sopra i cugini nerazzurri e a strappargli dalle mani il titolo tanto ambito. Proprio del successo dei rossoneri ha parlato Luigi Foscale, ad della Top Player Academy, durante la trasmissione Maracanà di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni:

Se quello vinto dai rossoneri è lo Scudetto della progettualità: "Si critica il Milan perché non avrebbe avuto una squadra sufficientemente forte. Il Milan però ero convinto che vincesse soprattutto per il gruppo. I giocatori li dobbiamo creare e formare. Ci sono dei talenti qui e dobbiamo aspettare e formarli. In Italia manca la pazienza. Dobbiamo tornare a un calcio forte, serve per questo formare i giocatori. Il Milan ha vinto meritatamente ed è la più giovane. È la dimostrazione che il calcio può essere riscritto con giovani di talento. Maldini è un grandissimo esempio ed ha azzeccato scelte tecniche che si sono rivelate vincenti, nonostante avesse avuto stampa, tifosi e opinione pubblica contro. Si può aprire un ciclo nuovo per il Milan e il calcio italiano".

Se ci sono seconde linee tra gli uomini di Pioli: "Non credo ci siano seconde linee. Tonali per esempio è il futuro. Per me il Milan può arrivare tra le prime otto d'Europa e arrivare anche più avanti".

Se per Leao offrissero oltre 100 milioni, lo venderebbe? "Io l'accetterei subito e andrei a prendere un top player in attacco con più esperienza. Zaniolo? No, non è da Milan. Se si vuole vincere, l'esperienza in Champions servirebbe. Con Leao, visti i casi di parametri zero precedenti, sarebbe da fare cassa".