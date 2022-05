Sconcerti: “Il Milan ha dimostrato che si può vincere in modo diverso”

Mario Sconcerti ha rilasciato un’intervista sullo scudetto vinto dal Milan all’ultima giornata di campionato.

Sui tre momenti chiave della stagione: “Il Milan è’ partito benissimo, sono stati tanto imbattuti. Il momento decisivo è stato il derby, se avesse perso (come stava facendo) sarebbe andato a -10 e sarebbe stato un distacco definitivo. I due gol di Giroud, come quelli di ieri, sono stati decisivi. Credo che questo sia l’inizio di un viaggio. E’ una squadra giovane, dotata, chiaramente da migliorare, manca il sostituto di Kessiè, è una squadra che è destinata a crescere”.

Scudetto vinto senza spese folli della società: “Uscivamo da molti campionati in cui le società avevano speso molto per vincere, il Milan ha vinto invece risanando i propri conti. Ha vinto uno Scudetto normale, acquistando giocatori e giovani con un buon prezzo. Con la confusione che c’è adesso tra le grandi squadre, credo che possa durare a lungo, se non sbaglia. Anche il Milan deve però stare attento, perché ora certi giocatori ora pretenderanno. Questa atmosfera di gruppo deve essere preservata a ogni costo. E’ lo Scudetto di tutti, ha insegnato che si può vincere anche in maniera virtuosa”.