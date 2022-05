Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio. Out 7-8 mesi

In data odierna Zlatan Ibrahimovic è stato operato al ginocchio sinistro e per lui si prevede un lungo stop.

Il Milan ha comunicato sul sito acmilan.com che in mattinata Zlatan Ibrahimovic si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio sinistroe i tempi di recupero si aggirano intorno ai 7-8 mesi. L’attaccante svedese perciò non potrà tornare in campo all’inizio della prossima stagione. Il 41enne deciderà di appendere gli scarpini al chiodo o tentare il rientro ad anno nuovo per l’ultima stagione della sua carriera? La decisione verrà prese nelle prossime ore. Nel frattempo leggiamo insieme il comunicato pubblicato dalla società meneghina: