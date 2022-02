Donnarumma: “Il PSG mi ha sempre fatto sentire importante”

L’ex giocatore del Milan ha rilasciato un’intervista sul passato e sul presente al PSG. Ecco le sue dichiarazioni.

Sugli inizi: “Mio padre falegname? Ogni tanto andavo ad aiutarlo, ma dopo 10 minuti mi mandava via. In effetti, mio ​​padre era più felice quando non cercavo di aiutarlo perché gli stavo facendo perdere tempo. Semplicemente non era per me. Il ruolo di portiere? Era sempre stato qualcosa che mi appassionava. È iniziato con mio zio (Enrico Alfano) quando ero piccolissimo, poi mio fratello (Antonio) faceva il portiere, poi c’era il mio mentore Ernesto Ferraro. È grazie a lui che sono dove sono oggi, perché ha sempre creduto in me. Mi ha fatto allenare ogni giorno, tutto il giorno”.