Manzo: “Ora il Milan è consapevole dei propri mezzi. Leao fondamentale”

L’ex rossonero ha rilasciato un’intervista sulla vittoria del Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto.

Il Milanieri ha ottenuto una vittoria importantissima sui blucerchiati. Grazie al successo infatti i rossoneri sono riusciti a sorpassare in classifica i cugini nerazzurri. Proprio della vittoria del Milan ha parlato Andrea Manzo. Intervenuto ai microfoni di TMW News, l’ex rossonero ha commentato il periodo del Milan e il primo posto in classifica: "A livello di testa in una partita giocata sui nervi il Milan ha dato ieri belle risposte, ha fatto gol e cercato il raddoppio senza mai subire la Samp. Significa che la squadra sta prendendo consapevolezza dei propri mezzi. Chiunque entra, riesce a giocare con spirito propositivo e in più è una squadra che ha idee. Il gol di ieri di Leao? Oggi il portiere sa sempre più giocare con i piedi, mentre una volta lanci del genere li faceva il libero che però è scomparso”.