Capello: “Su Vlahovic bisogna lavorare come feci io con Ibrahimovic”

Fabio Capello ha parlato del derby della Mole di domani sera e del neo acquisto dei bianconeri, paragonato a Ibrahimovic.

Sul gol più bello segnato in carriera in un derby: “Il gol decisivo che feci nel 1971? No, guardi. Per me il derby della Mole è un’altra immagine. É il gol tecnicamente più bello che ho fatto nella mia carriera, spettacolare: stop, controllo, giravolta e rete. A pochi minuti dalla fine. Ma poco dopo, subimmo gol e perdemmo il derby (30 marzo 1975, finì 3-2; ndr). Gioie e dolori... Ma è proprio questo il bello di una stracittadina”.