Calabria: “Scudetto giusto premio dopo una grande annata!”

Davide Calabria ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Tv sulla vittoria dello scudetto. Ecco le sue parole.

Su Stefano Pioli: “Ha fatto un lavoro eccezionale il mister. Con il passare del tempo, dei mesi, ci siamo conosciuti, ho capito cosa chiedeva. Lui si mette a disposizione tutta la squadra. Non si vince, per caso noi l’abbiamo ascoltato e abbiamo fatto sì che le sfide potessero venire bene in campo e che ci portassero dei risultati come quello che è arrivato. Comunque la vittoria dello scudetto davvero è una cosa grande, dopo un percorso di 38 partite non è semplice arrivare primi con questo livello in Serie A”.