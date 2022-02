Brambati: “Il Milan mi ha deluso. Non mi aspettavo questa frenata”

Massimo Brambati ha commentato l’ultima giornata di campionato, concentrandosi soprattutto sul pareggio del Milan.

Si è conclusa la 26esima giornata di campionato. Il Milan continua a dominare il vertice della classifica, nonostante il brutto pareggio arrivato contro i granata. Primato mantenuto dai rossoneri, che sono stati graziati dalla sconfitta dei nerazzurri – fermati dal Sassuolo per due a zero. Si fermano quasi tutti i big club, con la classifica che resta sostanzialmente inalterata. Proprio della giornata di campionato appena conclusa ha parlato Massimo Brambati . L’ex calciatore e procuratore si è così espresso ai microfoni di Maracanà, programma di TMW Radio. Ecco le sue dichiarazioni sulla Serie A:

Juve in Champions con il Villarreal, Allegri parla di un ottavo non scontato. Che ne pensa?

"Sai che tipo di calcio fa Allegri, ma la verità è che dal punto di vista fisico i giocatori non stanno così bene. Ci sono dei problemi che sono stati constatati. Andatevi a rivedere Manchester City-Tottenham e la partita di Bentancur e Kulusevski, fatta di corsa e sostanza. E non è possibile neanche avere tutti questi problemi muscolari. Sono arrivati da poche settimane i due ex Juve e ora si evidenzia una grande differenza fisica".

"Secondo me l'Inter, ma il Milan mi ha deluso. Non mi aspettavo una frenata del genere. Un mio amico del Milan mi ha scritto che era molto arrabbiato, ancor di più dopo il ko dell'Inter. Il Milan a volte quando deve dare la zampata forte, non quelle decisiva, manca. Ci sono state dei momenti chiave, vedi la partita con lo Spezia, dove c'è stato anche l'effetto Serra. Però oggi se vince il Napoli, è corsa a tre. Pioli è un ottimo allenatore, ma la domanda è: non ha mai vinto in carriera, siamo sicuri che lui sia l'allenatore giusto per vincere? Perché è al Milan e il Milan deve vincere".