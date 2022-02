Teicke fondatore wefox : “Che emozione diventare partner del Milan!”

Il fondatore di wefox, nuovo sponsor del Milan, ha parlato dell’accordo raggiunto in mattinata con la società rossonera.

Il Milan oggi ha annunciato di aver intrapreso una nuova partnership con wefox. Il nuovo brand comparirà sotto il numero di maglia dei rossoneri a partire dalla gara di venerdì 25 febbraio contro l’Udinese. Wefox sbarca dunque anche in Italia, dove lancerà i suoi prodotti assicurativi a partire da marzo 2022. Wefox diventerà così l’Official Insurance Partner e il primo Official Back-of-Shirt Partner della storia del Milan. Del nuovo accordo tra wefox e Milan ha parlato Julian Teicke , Fondatore e Amministratore Delegato di wefox.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Teicke e pubblicate sul sito acmilan.com: "Da tifoso di calcio quale sono, è davvero emozionante diventare partner di AC Milan. Da oggi non saremo solo uno sponsor sulla maglia dei giocatori rossoneri, bensì un supporto vero per i milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Faremo la nostra parte per garantire la sicurezza di giocatori e tifosi, sia quando giocano su un campo di calcio, sia quando acquistano una polizza per la loro vettura. Offriremo loro prodotti assicurativi semplici, efficaci e adatti alle loro esigenze. È un grande onore essere qui insieme al CEO di AC Milan Ivan Gazidis e al Chief Revenue Officer Casper Stylsvig, siamo certi che nei prossimi anni questa partnership sarà un successo per tutte le parti coinvolte".