Braglia: “De Ketelaere deve far vedere chi è. Prima o poi uscirà fuori”

Simone Braglia ha rilasciato delle dichiarazioni sulla partita di domani del Milan e sulla possibilità di vedere De Ketelaere titolare

Redazione Il Milanista

Domani sera il Milan sarà impegnato nella partita contro la Fiorentina, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. I rossoneri sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, la quarta in campionato. Dall’altra parte invece i viola vogliono conquistare punti per migliorare la propria posizione in classifica, trovandosi in dodicesima posizione con 28 punti. Proprio della sfida di domani ha parlato l'ex portiere del Milan Simone Braglia durante "Maracanà", trasmissione di Tmw Radio.

Sulla sfida tra Fiorentina-Milan e sulla possibilità di vedere De Ketelaere titolare: "Non è un rischio. De Ketelaere ha qualità, deve cominciare a far vedere qualcosa nel girone di ritorno. Questa è la partita giusta per farlo. Un bidone? No, mi fido della scelta fatta. L'ambiente Milan sa far crescere i talenti. Basta dare il tempo giusto, e poi dipende la lunghezza da ogni soggetto. Prima o poi uscirà fuori".

Se c’è qualche rischio per il Milan contro i viola: "Il rischio Champions? Fare bene con la Fiorentina vuol dire approcciare con più fiducia al Tottenham. L'unico rischio che vedo per il Milan è Maignan. Dopo sei mesi può ridarci il significato della sua personalità, che è mancata molto finora lì dietro e in generale in squadra".