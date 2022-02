Balbo su Donnarumma: “Troppo giovane per pensare ai soldi”

L’ex calciatore ha parlato dell’addio di Donnarumma al Milan e dell’errore di andare a Parigi. Ecco le sue dichiarazioni.

È passato quasi un anno dall’addio di Donnarumma al Milan, ma gli animi dei tifosi rossoneri non si sono ancora placati. La questione sul portiere è destinata a far discutere ancora a lungo, per il modo con cui ha lasciato il suo club. Anche ieri è nata una polemica per le parole del portiere rilasciate al Telegraph, in cui molti hanno colto una frecciatina al club rossonero. L’ex rossonero infatti ha dichiarato: ““Il PSG mi seguiva da molto tempo, mi avevano sempre fatto sentire importante. Sapevo che tutti qui avevano molta fiducia in me, quindi ho scelto il PSG perché è un ambiente incredibile. C’è una squadra straordinaria, grandi ambizioni, quindi tutte queste cose hanno fatto sì che il PSG fosse parte del mio destino”.