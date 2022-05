Ambrosini: “Per lo scudetto il Milan ha il destino nelle sue mani”

Massimo Ambrosini ha rilasciato un’intervista sul periodo del Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto.

Massimo Ambrosini è intervenuto a Radio Deejay e ha parlato del Milan. Ecco le dichiarazioni sulla corsa scudetto: "Io penso che il Milan abbia il destino nelle proprie mani. Quella è già una cosa che l’Inter non ha. Secondo me, si deve fare un ragionamento, a prescindere da come andrà a finire. Il mio ragionamento è questo che il Milan rispetto all’Inter e al Napoli durante l’anno, nel momento di difficoltà che ogni squadra ha avuto, è riuscita a non naufragare perché è riuscita, in un modo o in un altro, a gestire alcuni momenti. L’Inter quando ha avuto un periodo brutto ha perso col Sassuolo, ha perso a Bologna per un infortunio. Ha avuto momenti in cui non è riuscita a gestire. Il Milan pareggia con l’Udinese, pareggia col Bologna in casa, ma non perde. Secondo me, quella all’interno di un equilibrio così anche il punto o due punti".