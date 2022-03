Albertosi: “Il Milan non può più regalare punti alle avversarie”

Ricky Albertosi ha rilasciato un’intervista sul Milan e sulla possibilità di vincere lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

In occasione della sfida di domani sera tra il Cagliari e il Milan, Tuttomercatoweb.com ha deciso di intervistare un ex giocatore di entrambe le squadre. Ecco le dichiarazioni di Ricky Albertosi :

Sul Milan : "Credo che a questo punto il Milan non possa più regalare punti come ha fatto in qualche occasione. Gioca a Cagliari contro una squadra impegnata nella lotta per salvarsi e che darà tutto, però c'è una grande differenza tra le due formazioni".

Sul periodo del Cagliari: "Credo che se la giocherà col Venezia per restare in A".

Su Inter-Fiorentina: "Bella partita perché la Fiorentina gioca bene e l'Inter vista a Torino ha avuto tante difficoltà: se l'arbitro avesse concesso il rigore, sarebbero andati sul due a zero e i nerazzurri probabilmente non avrebbero rimontato. La Fiorentina sta lottando per entrare in Europa, ma credo che l'Inter sia più forte. I viola hanno dovuto cambiare gioco senza Vlahovic che era bravo a tenere la palla e dava tempo ai centrocampisti di inserirsi. Con Piatek non può fare questo. Credo comunque che la Fiorentina sia da Europa e anche se dovesse andar male con l'Inter può lottare ugualmente fino alla fine".