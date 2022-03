Pulga: “Sorpreso da Kalulu, mentre conoscevo le potenzialità di Tonali”

Ivo Pulga ha rilasciato un’intervista sul Milan, sui giocatori e sulla possibilità di vincere lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

In occasione del match di domani sera del Milan, Ivo Pulga ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Ecco le parole dell’allenatore:

Se il Milan può vincere lo scudetto: “Sì, penso sia questo il vantaggio principale ovvero quello di avere il destino nelle proprie mani. Favorita è ancora presta per definirla, pur avendo un potenziale punto di vantaggio, ma la formazione rossonera ha un qualcosa in più che prima non aveva”.