Kadioglu, il padre: “Il Milan ci ha contattato, ma la nostra priorità è…”

Il padre di Kadioglu ha confermato l’interesse del Milan per il figlio, in forza al Fenerbahce. Queste le sue dichiarazioni

Il Milan è pronto a tornare ad allenarsi, dopo due settimane di riposo. Domani venerdì 2 dicembre i rossoneri non impegnati al Mondiale di Qatar si ritroveranno al centro sportivo di Milanello agli ordini di mister Pioli. I Campioni d’Italia devono ritrovare la miglior condizione fisica, in vista del tour de force che inizierà a gennaio.

Nel mese di dicembre i rossoneri saranno impegnati nel ritiro di Dubai , che inizierà il 10 dicembre, e dovranno prendere parte anche alla Dubai Super Cup . Questa manifestazione permetterà ai meneghini di affrontare due amichevoli di lusso contro Arsenal e Liverpool. Ma le amichevoli non sono finite qui: il 30 dicembre infatti i rossoneri andranno in Olanda per affrontare il PSV.

Nel frattempo la dirigenza meneghina si è messa al lavoro per trovare i giusti rinforzi da acquistare durante il mercato invernale. Maldini e Massara hanno messo nel mirinoFerdi Kadioglu del Fenerbahce, che però non vorrebbe lasciare il suo club a metà stagione. A riferirlo è stato il padre del centrocampista, Feyzullah Kadioglu, che a Hurriyet ha commentato il futuro del figlio. Queste le sue dichiarazioni: “Napoli e Milan ci hanno contattato. Ci fa piacere l’interesse di grandi club, ma la nostra priorità resta il Fenerbahce. Vuole vincere il campionato qui, fare il bene del club. Se poi il Fenerbahce dovesse darci il via libera, allora valuteremmo altre opzioni per il mercato”.