Adani: “David mi piace, ma Isak mi fa impazzire. È il più adatto al Milan”

L’ex giocatore parla del mercato del Milan e dei possibili acquisti rimandati alla sessione estiva. Ecco le sue dichiarazioni.

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato invernale. Il Milan non sembra intenzionato a comprare nessun nuovo giocatore, nonostante la rosa di Pioli avrebbe bisogno di un sostituto di Kjaer. Nelle ultime ore si è parlato di una trattativa dell’ultimo minuto con il Lille per Renato Sanches . I due club avevano trovato un accordo per 25 milioni, ma tutto è stato bloccato per la richiesta spropositata del giocatore sull’ingaggio. Molto probabilmente la trattativa verrà ripresa in estate, quando il Milan cercherà il sostituto di Ibrahimovic . Sono già due i nomi emersi per l’attacco rossonero.

Adani continua parlando dei possibili acquisti nella sessione estiva. L’opinionista consiglia alla dirigenza rossonera quali attaccanti monitorareper il futuro: "Premesso che per Kessié io proverei a fare uno sforzo in più, il Milan non esce perdente da queste situazioni, perché resta coerente. Il vecchio Milan non c'è più. Il nuovo, però, per progetto tecnico e cultura del lavoro, è avanti su Inter e Juve. A mancare per ora è la qualità della rosa. Serve un innesto sulla trequarti. Lang è bravo, ma rende al meglio a sinistra, come Leao. Jonathan David mi piace ed è eclettico, ma come centravanti è Isak quello che mi fa impazzire. Botman è un difensore da Milan".