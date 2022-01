Il Milan si prepara al derby: ecco le mosse a sorpresa pensate da Pioli!

È iniziata ufficialmente la settimana del derby. Il Milan torna ad allenarsi, con Pioli che sta pensando a delle mosse strategiche.

Redazione Il Milanista

Sabato pomeriggio torna la Serie A con l’attesissimo derby di Milano. La gara valida per la 24esima giornata di campionato è in programma alle 18:00 a San Siro. I rossoneri vogliono vincere la stracittadina, per risollevarsi dopo le ultime settimane e per avere la meglio negli scontri diretti. Quello di sabato non sarà un derby come un altro, ma darà molte risposte sulla favorita alla conquista dello scudetto. Entrambe le formazioni sono chiamate a dare il massimo in campo per battere gli avversari.

Oggi gli uomini di Piolitornano ad allenarsi a Milanello, dopo la giornata di riposo concessa ieri. L’allenatore sta studiando delle nuove tattiche per poter fermare gli avversari. Nessun dubbio sulla retroguardia rossonera, affidata ai soliti titolari. Ci sono invece dei dubbi sul centrocampo e sull’attacco. L’unica certezza riguarda la presenza in campo di Franck Kessié. L’ivoriano è tornato dalla Coppa d’Africa e non c’è nessuna apprensione sul suo stato di salute. Per tale motivo giocherà o in mediana o sulla trequarti. Brahim Diaz non sta attraversando un buon periodo e per tale motivo potrebbe lasciare il posto proprio a Kessié. L’opzione è di schierarlo con Bennacer e Tonali in mediana. Nella gara contro l’Empoli il Milan ha giocato in questo modo e Kessié ha realizzato una suntuosa prestazione, condita da una doppietta decisiva per il risultato finale.

L’allenatore ha ancora molti giorni per prendere una decisione. Un altro dubbio riguarda l’attacco, con Ibrahimovicche verrà valutato in questi giorni. Lo svedese è stato fermato da un’infiammazione al tendine e nei giorni passati ha svolto solo terapie e allenamenti personalizzati. In caso di forfait al suo posto potrebbe essere schierato uno tra Giroud e Rebic. L’idea venuta in mente a Pioli è di schierare il croato come prima punta, così da non dare punti di riferimento agli avversari. Con lui titolare e con Leao, Diaz e Saelemaekers in mediana, l’attacco dei diavoli sarebbe molto più mobile e imprevedibile.