MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Inter-Milan

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match appena concluso tra l'Inter e il Milan

Redazione Il Milanista

E' terminata da pochi minuti la sfida Inter vs Milan. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola del match tra Inter e Milan — Minuto 13 - Lautaro Martinez serve in area di rigore Dzeko. Il bosniaco si sistema il pallone sul destro e prima di andare al tiro da ottima posizione viene infastidito da Kjaer con Dzeko che finisce a terra. Situazione spinosa con tutta la panchina dell'Inter che entra in campo chiedendo il rigore. Il direttore di gara lascia proseguire il gioco. Kjaer infastidisce sì Edin Dzeko con astuzia e esperienza, ma il suo intervento non sembra essere irregolare anche se molto rischioso.

Minuto 78 - Lautaro cade in area. L'argentino si lamenta molto con il direttore di gara il quale non ha dubbi. I replay mostrano come Kalulu abbia rischiato di commettere fallo da rigore, ma mostrano anche come Lautaro Martinez abbia accentuato molto la caduta. Altra decisione giusta.

Minuto 82 - L'Inter va in gol con Romelu Lukaku ma l'arbitro Massa fischia fallo in attacco all'Inter prima che il pallone finisca in rete. Con il senno di poi il direttore di gara avrebbe potuto attendere la fine dell'azione ma non ci sono dubbi. Il gol sarebbe stato da annullare con il centravanti belga che trattiene vistosamente il difensore del Milan Thiaw prima di depositare il pallone in rete.

Minuto 89 - Lautaro chiude il match, ma l'arbitro annulla il gol per fuorigioco. Silent check del Var che conferma la decisione dell'arbitro. Situazione che farà discutere dal momento che Lautaro non sembra in fuorigioco, ma lo è Barella che potrebbe esser stato giudicato attivo nell'azione.