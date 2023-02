Mercato Milan / Leao, un colpo dal Napoli e un altro dal PSG: raffica di news

1 di 7 Il calciomercato del Milan sempre in movimento

Il mercato del Milan continua ad essere uno dei temi fondamentali di casa rossonera, con tantissime news che continuano a circolare senza sosta. Dalla situazione legata al futuro di Rafael Leao ai vari nomi - vecchi e nuovi - che vengono accostati al Diavolo, di carne al fuoco ce n'è veramente parecchia. Anche perché la prossima sarà un'estate di fuoco per il Milan proprio sul fronte calciomercato e non potrebbe essere altrimenti.

Sono attese tante operazioni, sia in uscita che in entrata, e la dirigenza rossonera è già al lavoro su diverse piste bollenti. Alcune, anche completamente a sorpresa. Facciamo quindi il punto su tutte queste ultime notizie che stanno circolando in orbita Milan con la nostra raffica di mercato: tante flash news, da scorrere rapidamente una dopo l'altra. Iniziamo subito dalla prima <<<