In Bosnia sicuri: risentimento al polpaccio per Krunic

Il giornalista bosniaco Haris Mrkonja di TV N1 Sarajevo ha lanciato l'allarme sulle condizioni di Rade Krunic

Redazione Il Milanista

Domenica pomeriggio, alle ore 18.00, il Milan affronterà la Lazio per il primo scontro al vertice della stagione. Un match importante che precede la sfida di mercoledì sera contro il Liverpool di Jurgen Klopp. Ma, come se non bastasse, darà il via a un tour de force che finirà il 3 ottobre.

In questo lasso di tempo la formazione di Stefano Pioli sarà impegnata su più fronti: Serie A e Champions League. Un periodo in cui affronterà, in casa, la Lazio di Maurizio Sarri (12 settembre), il Venezia di Paolo Zanetti (22 settembre) e l'Atletico Madrid di Diego Simeone (28 settembre). E le trasferte non sono da meno visto che il Diavolo mercoledì prossimo volerà ad Anfield per affrontare il Liverpool. La domenica successiva sarà impegnata a Torino contro la Juventus, sabato 25 settembre all'Alberto Picco per il match di campionato contro lo Spezia e il 3 ottobre al Gewiss Stadium per il derby contro l'Atalanta. L'obiettivo dichiarato è quello di vincerle tutte e, soprattutto in Europa, evitare imbarcate e portare a casa quanti più punti possibili per continuare a lottare per il miglior piazzamento possibile. Certo con un Ibrahimovic in più, ma lo svedese dovrà stringere i denti e trovare il prima possibile la condizione fisica migliore. Ma oltre all'ex PSG e Manchester United Pioli potrà anche contare sul ritorno tra i convocati di Franck Kessié.

Eppure questo tour de force non inizia nei migliori dei modi. Infatti il nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud non sarà disponibile per il match contro la Lazio. L'ex Chelsea è infatti risultato positivo al Covid e, per questa ragione, non sarà convocato. La speranza è quella di riavere il Nazionale francese almeno per la trasferta di Liverpool.

Ma come se non bastasse le brutte notizie continuano ad arrivare. Secondo quanto riportato dal giornalista bosniaco Haris Mrkonja di TV N1 Sarajevo, Rade Krunic avrebbe riportato un risentimento al polpaccio durante l'allenamento di rifinitura del match contro il Kazakistan. Per questo motivo il centrocampista non sarà convocato per il match delle qualificazione al mondiale. Nelle prossime ore tornerà a Milano dove lo staff sanitario rossonero valuterà le sue condizioni e i tempi di recupero.