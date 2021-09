Milan domani la vendita per il match contro il Venezia

Ecco il comunicato del Milan sulla vendita dei tagliandi per il match dei rossoneri contro il Venezia del 22 settembre

Domenica, con la sfida contro la Lazio, inizia il tour de force del Milan che nelle prossime partite incontrerà, tra campionato e Champions League: i biancolesti, il Liverpool, la Juventus, il Venezia e lo Spezia. E proprio per il match infrasettimanale contro la formazione di Paolo Zanetti, il Milan ha diramato un comunicato sul proprio sito internet in merito alla vendita dei tagliandi.

Si parte mercoledì 8 settembre con sconti speciali per gli Under 16: vi aspettiamo allo stadio

I biglietti saranno messi in vendita online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan a partire da mercoledì 8 settembre in tre finestre di vendita separate. Il costo partirà da 12 euro, mentre gli Under 16 potranno usufruire di un prezzo speciale in alcuni settori dedicati - solo se accompagnati da un adulto che compra a tariffa piena nello stesso settore.