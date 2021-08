Milan, le ultime su Ibrahimovic: ecco quando torna in campo

Le ultime novità sul possibile ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero reduce da un infortunio.

Il Milan è al lavoro per preparare la nuova stagione. Un problema importante però c'è già e non è di facile risoluzione. Si tratta dell'infortunio rimediato, ormai diversi mesi fa, da Zlatan Ibrahimovic. Fin dal 18 giugno, giorno in cui è stato operato al ginocchio, l'obiettivo di Zlatan Ibrahimovic e dello staff medico milanista è stato quello di rimetterlo in piedi per la prima giornata del nuovo campionato di Serie A.

IL POSSIBILE RIENTRO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, la sua presenza tra i convocati di Pioli per la prima gara ufficiale contro la Sampdoria il prossimo 23 agosto è quasiimpossibile, ma a rischio ci sarebbe anche la seconda giornata contro il Cagliari a San Siro: subito dopo è infatti in programma la sosta per gli impegni delle nazionali e quindi non è escluso che lo staff medico rossonero decida di dare l'ok per il ritorno in campo di Ibra per la terzagiornata di campionato.

ALCUNE CRITICHE AL LAUTO INGAGGIO - Il prossimo 3 ottobre, Zlatan compirà 40 anni, quindi si deve gestire al massimo per evitare nuovi problemi fisici. Su Twitter l’argomento Ibrahimovic è parecchio dibattuto. E sono molti i tifosi che criticano la dirigenza milanista per aver concesso un lauto rinnovo allo svedese nonostante l’età avanzata e le condizioni fisiche precarie. In molti ricordano infatti sì le gesta di Ibra lo scorso campionato, i tanti gol e assist forniti ai compagni. Ma anche i tanti infortuni e come Zlatan abbia saltato praticamente metà delle partite a disposizione lo scorso campionato. Ma parlando di mercato. Il colpaccio può arrivare in extremis grazie a Leao: la nuova raffica<<<